Из чего раздалась венера
Литература
Из чего раздалась венера
Ответ(ы):
Гость:
Может быть родилась? Венера (Она же по гречески - Афродита) родилась около острова Кифера из семени оскоплённого Кроносом Урана, которая, попав в море, образовала белоснежную пену. Ветерок принёс её на остров Кипр, где её, вышедшую из морских волн, и встретили Оры.
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