Умоляяяяююю дан треугольник ABC в котором MN параллельно АС Sabc:bmn=49:25 MN=20 НАЙТИ АС Чер??еж : равнобедренный треугольик а в нем треугольник ВMN
Геометрия
Умоляяяяююю дан треугольник ABC в котором MN параллельно АС Sabc:bmn=49:25 MN=20 НАЙТИ АС Чер??еж : равнобедренный треугольик а в нем треугольник ВMN
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