Напишите Даты рождения и даты смерти: 1)А. С.Пушкина, 2) Л. Толстого, 3) М. Лермонтова, 4) И. Крылова, 4) А. Чехова, 5) Ивана Тургенева

Гость: Гость:

1)Родился 6 июня 1799 г., Москва, Российская империя Умер 10 февраля 1837 г. (37 лет), Санкт-Петербург, Российская империя 2) Родился 9 сентября 1828 г., Ясная Поляна, Тульская губерния, Российская империя Умер 20 ноября 1910 г. (82 года), станция Лев Толстой, Рязанская губерния, Российская империя 3) Родился 15 октября 1814 г., Москва, Российская империя Умер 27 июля 1841 г. (26 лет), Пятигорск, Кавказская губерния,Российская империя 4) Родился 13 февраля 1769 г., Москва, Российская империя Умер 21 ноября 1844 г. (75 лет), Санкт-Петербург, Российская империя 5) Родился 29 января 1860 г., Таганрог, Российская империя Умер 15 июля 1904 г. (44 года), Баденвайлер, Германская империя 6) Родился 9 ноября 1818 г., Орёл, Российская империя Умер 3 сентября 1883 г. (64 года), Буживаль, Сена и Уаза, Третья французская республика