Запиши синонимы в порядке усиления признака. холод,стужа,мороз,прохлада
Русский язык
Запиши синонимы в порядке усиления признака. холод,стужа,мороз,прохлада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прохлада холод мороз стужа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Пожалуйста,небольшое эссе на казахском языке на тему "Каким должен быть ученик" (қ??ндай шәкірт болуымыз керек)
Русский язык
ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ? ОПЯТЬ ПОСЛЫШАЛСЯ ЕМУ ГОЛОС, ЕГО ЗОВУЩИЙ:,,АЛЁША,АЛЁША!,,- И НЕМНОГО ПОГОДЯ ВЫШЛА ИЗ-ПОД КРОВАТИ ЧЕРНУШКА И ВЗЛЕТЕЛА...
Русский язык
Английский язык