Напишите формулы наиболее типичных солей в состав которых входят элементы только 3 периода

Химия
Напишите формулы наиболее типичных солей в состав которых входят элементы только 3 периода
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaCl(поваренная соль), MgSO4(английская соль),NaHCO3(сода), Na2SO4(глауберова соль).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Эпитеты в сказке Ашик-Кериб хотяб 5
Ответить
Английский язык
5 класс 10 предложений с переводом на тему моё хобби колекционирование марок или манет
Ответить
Русский язык
От каких существительных нельзя образовать уменьшительные формы? Ширина, цветы, длина, береза, поле, нос, глаз.
Ответить
География
Що виготовляють з залізної руди
Ответить
История
Кому принадлежит фраза :если отныне кто на кого пойдёт против того будем мы все и крест честной
Ответить