Напишите формулы наиболее типичных солей в состав которых входят элементы только 3 периода
Химия
Напишите формулы наиболее типичных солей в состав которых входят элементы только 3 периода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaCl(поваренная соль), MgSO4(английская соль),NaHCO3(сода), Na2SO4(глауберова соль).
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