Назовите особенности этикета сотрудника УИС. Помогите пожалуйста!!
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Назовите особенности этикета сотрудника УИС. Помогите пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сущность, структура и принципы этикета.2. Этикет и культура поведения, речи, внешнего облика сотрудников УИС.3. Служебный этикет и конфликтные ситуации в профессиональной деятельности сотрудников УИС.
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