Знаки препинания в предложении конец августа и сентября самое интересное время г??да в тайге

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Знаки препинания в предложении конец августа и сентября самое интересное время г??да в тайге
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конец августа и сентября - самое интересное время года в тайге.
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