В некоторые из 40 пакетов насыпали сахарный песок.о игры где которая из 40 пакетов н??сыпали сахарный песок Осталось 10 пустых пакетов Во сколько пакетов насыпали сахарный песок
Математика
В некоторые из 40 пакетов насыпали сахарный песок.о игры где которая из 40 пакетов н??сыпали сахарный песок Осталось 10 пустых пакетов Во сколько пакетов насыпали сахарный песок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У 30 пакетов насипали сахарный песок
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