В некоторые из 40 пакетов насыпали сахарный песок.о игры где которая из 40 пакетов н??сыпали сахарный песок Осталось 10 пустых пакетов Во сколько пакетов насыпали сахарный песок

Математика
В некоторые из 40 пакетов насыпали сахарный песок.о игры где которая из 40 пакетов н??сыпали сахарный песок Осталось 10 пустых пакетов Во сколько пакетов насыпали сахарный песок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У 30 пакетов насипали сахарный песок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Когда,по мнению злой чарадейки царевна должна повстречать беду
Ответить
Математика
Как решать пример 80÷4 столбиком
Ответить
Геометрия
Сумма трёх углов,образовавшихся при пересечении двух прямых,на 60 градусов больше четвертого угла.Найдите угол между данными прямыму
Ответить
Алгебра
7√а+3√а-√а= какой ответ ? тут будет?
Ответить
Русский язык
Диагностическая работа по русскому языку 6 клас. 20вопросов 18 из них я смогу а эти д??е увы нет помогите пожалуйста я вас прошу. 1) скажите слово,...
Ответить