ПОМОГИТЕ!!! Сказка Карлик Нос Надо сказать почему я её рекамендую и чему учит ска??ка ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

Литература
ПОМОГИТЕ!!! Сказка Карлик Нос Надо сказать почему я её рекамендую и чему учит ска??ка ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка учит быть скромнее. и учит нелезть в чужие дела.
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