Кому принадлежит фраза :если отныне кто на кого пойдёт против того будем мы все и крест честной

История
Кому принадлежит фраза :если отныне кто на кого пойдёт против того будем мы все и крест честной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта фраза (из "Повести временных лет") принадлежит князьям, которые съехались на съезд в Любиче.
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