Напишите характеристику героя старый гений, в кассказе старый гений Н.С Лесков

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Образы рассказа Н. Лескова «Старый гений»: В первую очередь интересен образ старушки. Это верующая женщина, она никому не желает зла, даже своему должнику. Она простодушна и непосредственна. Старушка не понимает, законов, по которым живут богатые франты и чиновники: «Как же ему нельзя вручить повестку, если его состояние намного больше, чем он нам должен?» - недоумевает она.Образ «старого гения»: это «темная личность». О его гениальности можно говорить лишь с долей иронии. Это хитрый и опытный человек, бывший чиновник. Он просто додумался, на чем можно ловить мошенников, на которых ни Закон, ни совесть повлиять не могут.Обидчика старушки он «прижал к стене» публичным скандалом на вокзале и приводом в полицию, помешавшим должнику уехать за границу с любовницей. Образ Ивана Иваныча в рассказе положителен, ведь только этому пройдохе удалось спасти старушку и ее семью от голода и холода.Автор создает иронический ореол загадочности над «таинственным планом гения мысли» Ивана Иваныча. А план оказывается прост: любым способом затащить должника в полицию, поставить его в неловкое положение, чтобы полиция «заодно» вручила повестку.Образ франта подается понемногу в мелочах. Он законченный эгоист, которого не трогают ни слезы, ни мольбы. Деньги и связи не оставили в нем ничего от морали, он намерен только развлекаться и жить за счет других. На франта можно повлиять, лишь помешав его планам публично. Такова и его богатая любовница, сбежавшая уже в начале драки на вокзале.Об образе рассказчика было сказано выше. Образ «сербского сражателя», хулигана и выпивохи, тоже оказывается в рассказе положительным. Ведь он «исполнитель плана» спасения старушки. У этого солдата свои понятия о справедливости. Едучи в очередной раз устраивать драку, он уверяет старушку, что все будет «честно и благородно».Также в рассказе есть сборный образ чиновников без имен. В Лесков очень остро и иронично показал типичные недостатки этого класса. Это бесполезность и нежелание применять имеющуюся власть либо лень и трусость ее применить, а также пустословие.