Осуществить превращения C-?-h2co3-na2co3 P-p2o5-a-b S-so2-h2so3-caso3
Химия
Осуществить превращения C-?-h2co3-na2co3 P-p2o5-a-b S-so2-h2so3-caso3
Ответ(ы):
Гость:
C+O2=CO2, CO2+ H2O = H2CO3 H2CO3 + NaOH= Na2CO3 + H2O 4P +5O2= 2P2O5 S+O2 =SO2 SO2+H2O =H2SO3 H2SO+ Ca(OH)2= CaSO3+ 2H2O
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