Напишите молекулярные, полные и сокращённве ионнын уравнения химических реакций. Идут ли они до конца? почему? Ca(OH)2+H2SO4---
Химия
Напишите молекулярные, полные и сокращённве ионнын уравнения химических реакций. Идут ли они до конца? почему? Ca(OH)2+H2SO4---
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сa(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O Ca(OH)2 + 2H(+) + SO4(-2) = CaSO4 + 2H2O Выделяется белый осадок
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