Напишите пожалуйста правила рыцарской чести

Гость: Гость:

Кодекс рыцарства Благородство в Служении Скорее Смерть, чем Бесчестье Смелость в исполнении правил Уважение ко всем достойным людям Уважение ко всем тем, кто выше твоего положения Внушать покорность через уважение Презрение к подлецам Защита невиновных Наказание преступников Учтивость ко всем женщинам Битва - мерило мужественности Бой - Слава Исполняй поручение до конца Война - расцвет рыцарства Смерть всем, кто оказывает сопротивление делу Искусства - пища рыцаря (особенно музыка) Гнев ослепляет, холодная голова приносит победу В бою нападай на врага в таком порядке: Вражеский лидер Известные противники, вражеские флаги и штандарты Знатная или элитная конница врага Другая кавалерия Элитная пехота Лагерь и штаб Пехота Новобранцы или крестьяне Десять Заповедей Кодекса Рыцарства Из "Рыцарства" Леона Гаутиера Ты должен верить всему, чему учит Церковь, и должен соблюдать все ее указания. Ты должен защищать Церковь. Ты должен заботиться обо всех слабых, и должен назначать себя защитником их. Ты должен любить страну в которой ты был рожден. Ты не должен испытывать ужаса (отступать) перед своим врагом. Ты должен воевать против Язычников без устали и милосердия. Ты должен исполнять тщательно cвои феодальные обязанности, если они не противоречат законам Бога. Ты не должен никогда лгать, и оставаться верным данному тобой слову. Ты должен быть щедрым и давать щедрый дар каждому. Ты должен быть всюду и всегда борцом за Правду и Добро против Несправедливости и Зла. Кодекс Рыцарства (другой вариант) Жить, чтобы служить Королю и Стране. Жить, чтобы защищать Корону и Страну, и сохранять им преданность. Прожить свою жизнь так, чтобы она была достойна уважения и славы. Жить для свободы, правосудия и всего, что есть хорошо. Никогда не нападать на невооруженного противника. Никогда не использовать оружие на более слабом противнике. Никогда не нападать со спины. Избегать лгать своему собрату. Избегать мошенничества. Не пытать. Повиноваться законам короля, страны, и рыцарства. Вершить правосудие. Защищать невиновных. Властвовать собой. Проявлять уважение к старшим. Почитать женщин. Проявлять Храбрость в словах и делах. Защищать слабых и невиновных. Уничтожать зло во всех его чудовищных формах. Громить чудовищ, которые захватывают нашу землю и грабят наших людей. Сражаться доблестно. Мстить за причиненное зло. Никогда не отказываться от друга, союзника, или благородного поступка. Боротся за идеалы короля, страны, и рыцарства. Умереть доблестно. Всегда держать слово чести. Всегда cледовать своим принципам. Никогда не выдавать секреты или товарища. Избегать обмана (хитрости) . Беречь жизнь и свободу. Умереть с честью. Показывать умение вести себя. Быть вежливым и внимательным. Быть почтительным к сюзерену, женщинам и чести. Преданность стране, Королю, чести, свободе, и кодексу рыцарства. Преданность друзьям и тем, кто доверяет тебе Ристалище (место для демонстрации рыцарского поведения) Учтивость к оппоненту все время В бою, если ты не уверен, был ли удар, прими его Не давай гневу вести тебя Недостаток благородства в других не дает тебе права вести себя не по-рыцарски Если твой противник ровня тебе, веди себя по-рыцарски Если твой противник сильнее тебя - не уступай Запомни: твои дела говорят сильнее, чем слова