The bank is opposite the post office
Английский язык
The bank is opposite the post office
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Банк на против почты....... The - определенный артикл. в данном случае он указывает какой иммено банк. В английском языке артиклы не переводятся. is это вспомогательный глагол to be ( быть) в английском языке помогает определить время ( Present Simple) используется только существительными и местоимениями в 3 лице един. числа ... так же не переводится.
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