Напишите небольшое сочинение об известных вам лидерах.Как они этого добились?сро??ооооочно)пожалуйста помогите

Гость: Гость:

В любой компании , в любом социуме имеется свой лидер. Один из таких лидеров является Петр1 . Гениальный строите, умный князь, и просто хороший человек , который является реформатором , также сделал множество хороших вещей для страны, он сделал их как лидеру, как отец!