Напишите небольшое сочинение об известных вам лидерах.Как они этого добились?сро??ооооочно)пожалуйста помогите
Обществознание
Напишите небольшое сочинение об известных вам лидерах.Как они этого добились?сро??ооооочно)пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В любой компании , в любом социуме имеется свой лидер. Один из таких лидеров является Петр1 . Гениальный строите, умный князь, и просто хороший человек , который является реформатором , также сделал множество хороших вещей для страны, он сделал их как лидеру, как отец!
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