Напишите пересказ по День Гая Фокса минимально 15 предложений вопросы в комментар??и

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Напишите пересказ по День Гая Фокса минимально 15 предложений вопросы в комментар??и
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