Напишите пересказ по День Гая Фокса минимально 15 предложений вопросы в комментар??и
Английский язык
Напишите пересказ по День Гая Фокса минимально 15 предложений вопросы в комментар??и
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Продолжите предложения так, чтобы получить: 1) простое предложение с однороднными сказуемыми, выражнными глаголами; 2) сложное предложение. Сохраня...
Английский язык
Помогите плиз упр 13 стран 55 1)Have you done all your homework for today? 2)Have you brought your English textbook to school with you today? ...
Русский язык
Вставь падежные окончания имен прилагательных,опираясь на форму вопроса. Укажи с??релками связь между членами предложения.