Продолжите предложения так, чтобы получить: 1) простое предложение с однороднными сказуемыми, выражнными глаголами; 2) сложное предложение. Сохраняйте союз и. 1) Мы шли по болоту (и) ... . 2) На болоте рос мягкий пружинящий м...

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Продолжите предложения так, чтобы получить: 1) простое предложение с однороднными сказуемыми, выражнными глаголами; 2) сложное предложение. Сохраняйте союз и. 1) Мы шли по болоту (и) ... . 2) На болоте рос мягкий пружинящий моих (и)... . 3) В одном месте Петя угодил в трясину (и)... . 4) Уже поздно вечером мы добрались до сухой земли (и)... .

Автор: Гость