Напишите ,пожалуйста,краткое содержание мультфильма ”Аватар”.Спасибо

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Краткое содержание:Американский фантастический фильм «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Этой картине суждено было стать культовой и открыть нам новый мир 3D. Режиссер и сценарист в одном лице в очередной раз удивил своим творением, которое побило все рекорды по кассовым сборам. Это произведение произвело самый настоящий фурор во всей мировой киноиндустрии, в частности и в жанре фэнтези. Этот фантастический и нереальный фильм оставит не забываемые впечатления на долгое время. Действия фильма происходят в далеком будущем в 2154 году. Джек Салли из-за боевой травмы прикован к инвалидной коляске и теперь он бывший морской пехотинец. Внезапно смерть брата близнеца меняет его судьбу. Джеку поручают важную государственную миссию. И чтобы ее выполнить Джек отправляется в путешествие на несколько световых лет, где он остановится на планете Пандора. Там Джек попадает в удивительный мир, в котором хочется остаться навсегда!