Напишите пожалуйста любой анализ стихотвотворения Рюрика Ивнева кроме : Я надену колпак дурацкий

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Одуванчик ПРИМЕР : Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда. А. Ахматова Есть легенда о богине цветов, которая искала цветок, самый неприхотливый и радостный. Ни роза, ни тюльпан, ни какие-то другие цветы не могли сказать, что им нравится на земле всё. Только одуванчик был рад тому, что его окружало. За это благодарная богиня сказала ему, что он будет расти везде и станет любимым цветком детей и самой богини. Еще легенда о молочнице, которая отдувала, отгоняла от людей беды. Она влюбилась в жаворонка и захотела забрать его к себе. Но он улетел, и она поняла, что невозможно лишить свободы никого. Она сорвала с головы платок, и из него выпали монетки, которые она получала за молоко. Ветер понес монетки над землёй, и там, где они падали, вырастали одуванчики.