Напишите пожалуйста мини-сосинение на тему "буквы ы-и после приставок".Напишите пожалуйсто,это срочно нужно.

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Напишите пожалуйста мини-сосинение на тему "буквы ы-и после приставок".Напишите пожалуйсто,это срочно нужно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буква ы пишется, если приставка заканчивается на согласную, а само слово БЕЗ приставки начинается на и. Существуют приставки исключения, в этих случаях пишется буква и: -суб, -контр-
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