Напишите пожалуйста описание животного который обитает в России!!!!!!!!!!!!!!)))
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Напишите пожалуйста описание животного который обитает в России!!!!!!!!!!!!!!)))
Ответ(ы):
Гость:
Азиядский тигр-цвет желто черный.Обитает в Азие где снег.Может быстро бегать.
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