Напишите пожалуйста ответ! Как жилось Данилке у Прокопьича? Каменный цветок....

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Напишите пожалуйста ответ! Как жилось Данилке у Прокопьича? Каменный цветок....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прокопьич заметил в Данилке талант.Но он был очень худой и на вид слабый. Прокопьич решил его выходить. Он давал ему лёгкие поручения. Хорошо кормил и хорошо одел. Данилка всегда интересоваля мастерством малахитного дела. Прибежит да спросит что нибудь, а Прокопьич ответит. Но однажды его на реке заметил приказчик и решил проэкзаменовать Данилку. На все вопросы и задания он отвечал. После этого Прокопьич решил обучить Данилку всему что сам знал и перестал жить вольготно. В общем жилось ему хорошо :)
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