НАПИШИТЕ рассказ по картинкам, чтобы при чтении оно занимало 2 минуты, а также сочинение как вы заботитесь о птицах( тоже 2 минуты) знаю это на казахском но мне надо именно на РУССКОМ. даю 40 баллов прошу ребята сделайте хотя ...
Русский язык
НАПИШИТЕ рассказ по картинкам, чтобы при чтении оно занимало 2 минуты, а также сочинение как вы заботитесь о птицах( тоже 2 минуты) знаю это на казахском но мне надо именно на РУССКОМ. даю 40 баллов прошу ребята сделайте хотя бы один текст, умоляюююююю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды с дерева упал птенец, мама птенца полетела его спасать, кошка увидела их и хотела напасть, но там оказался мальчик, который отогнал кошку и вернул птенца с матерью обратно в гнездо. Птицы тоже важны для человека. Мы строим им кормушки, скворечники, кормим их хлебом и семечками, некоторые даже оставляют птиц у себя дома, мы лечим птиц. Мы заботимся о птицах!
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