Напишите сочинение на тему : для чего нужен друг ?
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Напишите сочинение на тему : для чего нужен друг ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг это человек, которого давно знаешь, у тебя с ним хорошие отношения, а когда соришься, то вы обязательно миритесь. Это тот, кому можно доверить свои секреты и переживания, увлечения и интересы. Вообще это философское понятие и об этом можно рассуждать всю жизнь. : Какое общество, такие и друзья. Сколько людей, столько друзей....
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