При каком значении параметра a параболы y=3x^2+2ax-1 и y=ax^2-5x+8 пересекаются в точке с абц??ссой x0=3.

Математика

При каком значении параметра a параболы y=3x^2+2ax-1 и y=ax^2-5x+8 пересекаются в точке с абц??ссой x0=3.

Автор: Гость