При каком значении параметра a параболы y=3x^2+2ax-1 и y=ax^2-5x+8 пересекаются в точке с абц??ссой x0=3.

Математика
При каком значении параметра a параболы y=3x^2+2ax-1 и y=ax^2-5x+8 пересекаются в точке с абц??ссой x0=3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x²+2ax-1=ax²-5x+8 x0=3 27+6a-1=9a-15+8 9a-6a=26+7 3a=33 a=11
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