Пожалуйста!! Почему для написания небольшой повести "Тарас Бульба" Гоголю понадо??ились годы?
Литература
Пожалуйста!! Почему для написания небольшой повести "Тарас Бульба" Гоголю понадо??ились годы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она ст смыслом там есть сетафры кровавые сцены это очень все сложно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Английский язык
Помогите пожалуйста переведите Samuel Johnson (1709-1784) an English critic, poet and dictionary writer; famous for his Dictionary of the Engl...
Русский язык