Пожалуйста!! Почему для написания небольшой повести "Тарас Бульба" Гоголю понадо??ились годы?

Литература
Пожалуйста!! Почему для написания небольшой повести "Тарас Бульба" Гоголю понадо??ились годы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она ст смыслом там есть сетафры кровавые сцены это очень все сложно
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