Напишите сочинение на тему "Я-европеец"

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Напишите сочинение на тему "Я-европеец"
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Гость:
Я-Европеец и я этим горжусь. Всё.
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