Напишите сочинение на тему "Когда моя мама училась в школе". Узнайте интересный случай из жизни и чем он им запомнился. Можете подсказать случаи? А то мама не помнит! Пожалуйста!!!

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Напишите сочинение на тему "Когда моя мама училась в школе". Узнайте интересный случай из жизни и чем он им запомнился. Можете подсказать случаи? А то мама не помнит! Пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда прозвенел первый звонок мы отправились в класс и внимательно слушали учителя, а на следующий день их класс уже бегали на улице и в школу совсем не хотелось. только моя мама сидела на лавочке в коридоре. когда нас учили писать букву "а" к моей маме пришла записка я тебя люблю моя мама покраснела от смущения. а позже оказалось что это старшие классы потеряли её и она лежала под маиной партой и подумали что это её. 
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