Напишите сочинение на тему мой любимый уголок природы 7 класс плизззззззз

Гость: Гость:

Можно так написать - Я люблю приезжать к бабушке в деревню, в любое время года! Деревня стала для меня очень родной. Я знаю в деревне всё! Каждую травинку, каждое дерево! Мне очень сильно нравится лес! Он славится разновидностями грибов, ягод, растений и даже есть животные: зайцы, белки, лисы, волки и даже есть медведи. Из-за диких животных в лес ходят местные жители по двое или набирают себе компанию. Я хожу в лес с бабушкой, иногда с местными мальчишками и девчонками, но обязательно с нами идёт кто-то из взрослых. Неподалёку находится речка. Летом с ребятами я хожу купаться, а зимой просто приходим и любуемся красотами природы. Весной пускаем на речке бумажные кораблики и наблюдаем как прилетают птицы. Деревня находится вдали от города. Ехать надо два с половинной часа, 180 километров от города до деревни. Когда мне родители говорят -:Мы поедем к бабушке; я всегда кричу -: Ура-а-а! Ведь меня родители начали привозить к бабушке когда мне было один год. Из чистого воздуха у меня закалился организм, характер, я умею делать всё по огороду, по хозяйству! Это так забавно когда чему-то ты учишься! Я люблю деревню! Это моя жизнь!!!