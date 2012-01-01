Веры России-религии России

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Согласно исследованию Левады-Центра на ноябрь 2012 года, процент верующих в России распределился следующим образом[13]:православие — 74 %католицизм — 1 %протестанты — 1 %иудаизм — 1 %ислам — 7 %буддизм — <1 %индуизм — <1 %