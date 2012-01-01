Веры России-религии России

Другие предметы
Веры России-религии России
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Согласно исследованию Левады-Центра на ноябрь 2012 года, процент верующих в России распределился следующим образом[13]:православие — 74 %католицизм — 1 %протестанты — 1 %иудаизм — 1 %ислам — 7 %буддизм — <1 %индуизм — <1 %

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь и реши задачу по выражению а) (150+60):3 б) (54+22):2 один ящик с яблоками и две корз??ны
Ответить
География
Какую фигуру имеет наша планета элипса или шара
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите составить условие и решение к задачке. Площадь Сырдарьинск??го вилоята 5,1 тыс. км2. Это меньше площади Навоийского вилоята ...
Ответить
Алгебра
ДАЮ 40 БАЛЛОВ!! Люди, помогите пожалуйста, срочно надо решить! "Разложите на множи??ели":
Ответить
Химия
Из перечисленных формул вещества HCL,H20,C2H5OH,SiO2,KHCO3,Cu(OH)2,выберите те с которыми реагирует уксусная кислота.запишите уравнение химических ...
Ответить