ДАЮ 40 БАЛЛОВ!! Люди, помогите пожалуйста, срочно надо решить! "Разложите на множи??ели":

Алгебра
ДАЮ 40 БАЛЛОВ!! Люди, помогите пожалуйста, срочно надо решить! "Разложите на множи??ели":
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