Просклоняйте по падежам местоимения: Мы, вы, они
Русский язык
Просклоняйте по падежам местоимения: Мы, вы, они
Ответ(ы):
Гость:
И.п. мы вы они р.п. нас вас их д.п. нам вам им в.п. нас вас их т.п. нами вами ими п.п. о нас о вас о них
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