Из перечисленных формул вещества HCL,H20,C2H5OH,SiO2,KHCO3,Cu(OH)2,выберите те с которыми реагирует уксусная кислота.запишите уравнение химических реакций
Химия
Из перечисленных формул вещества HCL,H20,C2H5OH,SiO2,KHCO3,Cu(OH)2,выберите те с которыми реагирует уксусная кислота.запишите уравнение химических реакций
Ответ(ы):
Гость:
KHCO3 + CH3COOH = CH3COOK +CO2 + H2O C2H5OH + CH3COOH = CH3COOC2H5 + H2O Cu(OH)2 + 2 CH3COOH = ( CH3COO)2Cu + 2 H2O
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