Из перечисленных формул вещества HCL,H20,C2H5OH,SiO2,KHCO3,Cu(OH)2,выберите те с которыми реагирует уксусная кислота.запишите уравнение химических реакций

Химия

Из перечисленных формул вещества HCL,H20,C2H5OH,SiO2,KHCO3,Cu(OH)2,выберите те с которыми реагирует уксусная кислота.запишите уравнение химических реакций

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