Составь и реши задачу по выражению а) (150+60):3 б) (54+22):2 один ящик с яблоками и две корз??ны

Математика

Составь и реши задачу по выражению а) (150+60):3 б) (54+22):2 один ящик с яблоками и две корз??ны

Автор: Гость