Составь и реши задачу по выражению а) (150+60):3 б) (54+22):2 один ящик с яблоками и две корз??ны
Математика
Составь и реши задачу по выражению а) (150+60):3 б) (54+22):2 один ящик с яблоками и две корз??ны
Ответ(ы):
Гость:
Вот держи , а обязательно нужно было про яблоки , ящик и две корзины ?
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