Пожалуйста помогите составить условие и решение к задачке. Площадь Сырдарьинск??го вилоята 5,1 тыс. км2. Это меньше площади Навоийского вилоята на 105,7 тыс. км2, и меньше площади Республики Карапакалстан на 159,8 тыс. км2. Н...

Математика

Пожалуйста помогите составить условие и решение к задачке. Площадь Сырдарьинск??го вилоята 5,1 тыс. км2. Это меньше площади Навоийского вилоята на 105,7 тыс. км2, и меньше площади Республики Карапакалстан на 159,8 тыс. км2. Найдите Навоийского вилоята и Республики Карапакалстан.

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