Пожалуйста помогите составить условие и решение к задачке. Площадь Сырдарьинск??го вилоята 5,1 тыс. км2. Это меньше площади Навоийского вилоята на 105,7 тыс. км2, и меньше площади Республики Карапакалстан на 159,8 тыс. км2. Н...

Математика
Пожалуйста помогите составить условие и решение к задачке. Площадь Сырдарьинск??го вилоята 5,1 тыс. км2. Это меньше площади Навоийского вилоята на 105,7 тыс. км2, и меньше площади Республики Карапакалстан на 159,8 тыс. км2. Найдите Навоийского вилоята и Республики Карапакалстан.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S1(сырдарьинский вилот)= 5100км2 s2(навоийский вилот)=s1+105700km2 s3(карапакалстан)=s1+159800km2  s2=5100+105700=110800(km2) s3=5100+159800=164900(km2)
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