Какую фигуру имеет наша планета элипса или шара
География
Какую фигуру имеет наша планета элипса или шара
Ответ(ы):
Гость:
Она имеет форму элипса вот так вот бро
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