Какую фигуру имеет наша планета элипса или шара

География
Какую фигуру имеет наша планета элипса или шара
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Она имеет форму элипса вот так вот  бро
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