Ребята помогите кто знает перевод песни "Ана туралы жыр". .
Қазақ тiлi
Ребята помогите кто знает перевод песни "Ана туралы жыр". .
Ответ(ы):
Гость:
" Стих о маме " Ты подарила мне свет всего мира, Ты собрала мне цветы всех краев, Ты дала мне крылья птиц Моя детская привязанность только тебе одной Припев: Лаская, любя, вырастивщая меня прохладный ветерок, огромный сад для меня Даже когда я выросту, я буду для тебя ребенком Твое настроение я узнаю, прочитав все в твоих глазах Чтобы не быть у тебя в долгу Я искал для тебя все прелести мира Я бы подарил тебе все богатства, но прости меня Я бы подарил тебе солнце и месяц, но не смог достать Припев Пожалуйста прими то, что есть, но то, что я могу тебе дать сейчас Это - детская любовь, мое маленькое сердечко Пожалуйста будь счастлива этому, ведь это только то, что есть у меня Прими и мою песню, посвещенную тебе
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