Напишите сочинение от лица путешественика в Афинах. ДАЮ 20 БАЛОВ

Гость: Гость:

Еще в детстве я с моим отцом ходил на Олимпийские игры.Теперь я вырос, и буду принимать в них участие. За одиннадцать месяцев до начала игр мы с отцом начали тренировки в беге. Каждый день, утром, пока не сильно палит солнце, и вечером, пока не стемнело, я бегал и делал специальные упражнения.За месяц до начала Олимпийских игр мы с отцом перебрались из Ольвии в Олимпию и там продолжали тренироваться.В первый день игр мы давали клятву, что будем бороться честно. В следующие три дня проходили соревнования. В пятый день награждали победителей.К сожалению, я не стал чемпионом, но уверен, что через четыре года, на следующих Олимпийских играх стану победителем и получу награду – венок из ветвей оливы!