Напишите сочинение от лица путешественика в Афинах. ДАЮ 20 БАЛОВ

История
Напишите сочинение от лица путешественика в Афинах. ДАЮ 20 БАЛОВ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еще в детстве я с моим отцом ходил на Олимпийские игры.Теперь я вырос, и буду принимать в них участие. За одиннадцать месяцев до начала игр мы с отцом начали тренировки в беге. Каждый день, утром, пока не сильно палит солнце, и вечером, пока не стемнело, я бегал и делал специальные упражнения.За месяц до начала Олимпийских игр мы с отцом перебрались из Ольвии в Олимпию и там продолжали тренироваться.В первый день игр мы давали клятву, что будем бороться честно. В следующие три дня проходили соревнования. В пятый день награждали победителей.К сожалению, я не стал чемпионом, но уверен, что через четыре года, на следующих Олимпийских играх стану победителем и получу награду – венок из ветвей оливы!

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Приведите уравнение (2х-4)(х+1)=3х+2 к виду ах^2+bx+c=0 и выпишите его коэффициенты
Ответить
Литература
Стихи каких поэтов созвучны твоему на строению? назввть поэтов и название стихо??.
Ответить
Алгебра
Площадь криволинейной трапеции Найдите площадь фигуры ограниченной линиями y=x^2-4 и Y=0
Ответить
Математика
С 8 марта девушки, девочки,женщины! получите баллы! в честь праздника!
Ответить
Русский язык
Как пишется не справедливо в одно или два слова
Ответить