Напишите сочинение про башкирскую лошадь , на башкирском языке (не меньше 15 предложений) Пожалуйста, очень нужно.
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Напишите сочинение про башкирскую лошадь , на башкирском языке (не меньше 15 предложений) Пожалуйста, очень нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Башҡортостан республикаһы территорияһы сағыла байтаҡ резкие различия рельеф, климат, тупраҡ һәм растительность. Шуға күрә аттар, приведение үҙе менән башкирами ваҡытта үҙенең переселения тейеш ине, йәшәргә һәм алға приспособиться яңы һәм төрлө бик шарттарға эсендә. Бынан тыш, мәғариф баш күтәреүселәр яҡшы тоҡомло аттар күрһәтте күпмелер үҙ йоғонтоһо аттар, улар башҡорттар застыли яңы урында, аттар, улар попадала был яҡҡа последующем ваҡытта. Процесста формалаштырыу башҡорт яҡшы тоҡомло аттар сказали торған һәм ул үҙгәрештәр уҙыуын, тормошта халҡының, айырым алғанда килеп сығыуы горнозаводской сәнәғәт һәм игенселек. Моның менән бер рәттән искони туп-тулы етештереү һаҡлап ҡалырға, үҙ әһәмиәте. Үҫтереү хлебопашество һәм горной сәнәғәт предъявляет Көньяҡ Урал т коневодство запростары был ат, приспособление эшкә пряжи, бигерәк тә боҙа һәм почта тракты. Хәрби мәнфәғәттәрен царского хөкүмәте, киреһенсә, требовать ат, ярау итеп седло өсөн уральских казачьих һәм айырым башҡорт ғәскәрҙәренең.
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