Напишите сочинение про башкирскую лошадь , на башкирском языке (не меньше 15 предложений) Пожалуйста, очень нужно.

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Напишите сочинение про башкирскую лошадь , на башкирском языке (не меньше 15 предложений) Пожалуйста, очень нужно.

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