Напишите сочинение рассуждение на тему воинская обязанность

Гость: Гость:

Верность воинскому долгу Патриотизм всегда находит свое выражение в чувстве долга перед Родиной. В зависимости от конкретных условий жизни людей, характера их деятельности долг принимает различные формы. Обязанности по отношению к Отечеству выражает патриотический, гражданский долг; к вооруженной защите страны – воинский, к товарищам – товарищеский долг. В каком бы виде долг ни выступал, он всегда связан с общественными интересами, с нравственными ценностями и поступками. Высокое чувство долга помогает каждому из нас устоять от соблазнов, от неверного шага, сохранить совесть и достоинство. «У нас у всех, – отмечал видный русский писатель И. С. Тургенев, – есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга» . Выполнение долга показывает истинное лицо человека, раскрывает нравственные качества личности, характеризует его гражданскую позицию. Недаром в народе говорят: «Попробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть» . В мирной повседневной жизни ратный долг требует от каждого воина глубокого понимания личной ответственности за защиту Родины, мастерского владения вверенной техникой и оружием, совершенствования своих морально-боевых и психологических качеств, высокой организованности и дисциплины. Быть верным воинскому долгу – значит всеми своими делами и поступками повышать боевую готовность, крепить боевую мощь страны, а если потребуется – встать на ее защиту. Российским воинам есть с кого брать пример.