Напишите сообщение за что мы любим Россию

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За что мы любим Россию? А в самом деле, за что? Ведь сколько красивых слов говорится с высоких трибун о преданности и любви к Родине. Говорится до тех пор пока того или иного чиновника не привлекут к ответственности, как сейчас принято говорить "за нецелевое использование денежных средств", а по-простому говоря за воровство. Смотришь, "товарищ" вывернулся и уже, подальше от греха, за границей. Любовь к России мгновенно пропадает, а откуда ни возьмись возникает непреодолимая тяга к новой родине.