Напишите стихотворение на тему "каникулы", которое будет одновременно удовлетвор??ть всем следующим условиям: 1) Стихотворный размер -трёхстопный анапест 2) Строфическая форма-катрен 3) Рифмовка опоясывающая 4) Использован...

Литература

Напишите стихотворение на тему "каникулы", которое будет одновременно удовлетвор??ть всем следующим условиям: 1) Стихотворный размер -трёхстопный анапест 2) Строфическая форма-катрен 3) Рифмовка опоясывающая 4) Использование анафоры

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