Напишите стихотворение на тему "каникулы", которое будет одновременно удовлетвор??ть всем следующим условиям: 1) Стихотворный размер -трёхстопный анапест 2) Строфическая форма-катрен 3) Рифмовка опоясывающая 4) Использован...
Литература
Напишите стихотворение на тему "каникулы", которое будет одновременно удовлетвор??ть всем следующим условиям: 1) Стихотворный размер -трёхстопный анапест 2) Строфическая форма-катрен 3) Рифмовка опоясывающая 4) Использование анафоры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вышел мальчик на лужайку и нашел он зайку
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