Напишите уравнение реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращений вещества: Серебро-нитрат серебра-оксид серебра-серебро. "-" стрелочка.
Химия
Напишите уравнение реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращений вещества: Серебро-нитрат серебра-оксид серебра-серебро. "-" стрелочка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ag + 2HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O 4AgNO3 = 2Ag2O+ 4NO2 +O2 2Ag2O = 4Ag + O2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
При делении числа на части обратно пропорциональным числам 3,1,4, большее полученное число равно 288. Чему равно исходное число?
Русский язык
Английский язык
Английский язык