Напишите уравнение реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращений вещества: Серебро-нитрат серебра-оксид серебра-серебро. "-" стрелочка.

Химия

Напишите уравнение реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращений вещества: Серебро-нитрат серебра-оксид серебра-серебро. "-" стрелочка.

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