Напишите в виде произведения:Cos11pi/12+cos3pi/4
Алгебра
Напишите в виде произведения:Cos11pi/12+cos3pi/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos a + cos b = 2.cos (a+b)/2 .cos (a-b)/2 cos 11pí/12+cos 3pí/4= 2. cos (11pí/12+3pí/4)/2).cos (11pí/12-3pí/4)/2= =2.cos( 2pí/3).cos (pí/12)
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