Напишите вывод про салат цезарь.. Например Вывод: было очень вкусно и так далее ??лиз срочно надо!!
Технология
Напишите вывод про салат цезарь.. Например Вывод: было очень вкусно и так далее ??лиз срочно надо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражаю вам огромную благодарность, что поделились секретами салата Цезарь. В моей семье его очень любят, но когда я его готовила, всегда было ощущения, что чего-то не хватает. Тут прочитала вашу статью и заметила, что вы предлагаете курицу обжаривать в приправе, а я обычно ее отваривала. Решила последовать вашему рецепту – результат отличный. Салат получил новый оттенок вкуса, которого так не хватало моему рецепту. Теперь я всегда обжариваю курицу в специях, только я решила дополнительно обвалять кусочки в панировочных сухарях – получилось очень необычно, но очень вкусно. Еще раз спасибо!
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