Помогите написать сочинение по произведению А.С.Пушкина "Арион"
Литература
Помогите написать сочинение по произведению А.С.Пушкина "Арион"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нас было много на челне; Иные парус напрягали, Другие дружно упирали В глубь мощны веслы. В тишине На руль склонясь, наш кормщик умный В молчанье правил грузный челн; А я — беспечной веры полн, — Пловцам я пел... Вдруг лоно волн Измял с налету вихорь шумный... Погиб и кормщик и пловец! — Лишь я, таинственный певец, На берег выброшен грозою, Я гимны прежние пою И ризу влажную мою Сушу на солнце под скалою
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