Трава на лугу растет одинаково быстро. Известно, что 70 коров съедают траву за 24 дня, а 30 коров за 60 дней. Сколько надо коров, чтобы они съели всю траву за 96 дней

Гость: Гость:

30 коров за 60 дней съедят всё поле и ту траву, которая на нём вырастет за 60 дней 70 коров за 24 дня съедят всё поле и ту траву, которая на нём вырастет за 24 дня. Следовательно: Всей травы на поле и той, что вырастет на нём за 60 дней, одной корове хватит на 30*60=1800 дней. Всей травы на поле и той, что вырастет на нём за 24 дня, хватит одной корове на 70*24=1680 дней. Отсюда, травы, которая вырастет на поле за 60-24=36 дней, хватит одной корове на 1800-1680=120 дней. Значит всей травы на поле и той, что вырастет на нём за 60+36=96 дней, хватит одной корове на 1800+120=1920 дней А то, что одна корова съест за 1920 дней, за 96 дней съедят 1920/96=20 коров. Ответ За 96 дней всё поле съедят 20 коров.