Трава на лугу растет одинаково быстро. Известно, что 70 коров съедают траву за 24 дня, а 30 коров за 60 дней. Сколько надо коров, чтобы они съели всю траву за 96 дней
Математика
Трава на лугу растет одинаково быстро. Известно, что 70 коров съедают траву за 24 дня, а 30 коров за 60 дней. Сколько надо коров, чтобы они съели всю траву за 96 дней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 коров за 60 дней съедят всё поле и ту траву, которая на нём вырастет за 60 дней 70 коров за 24 дня съедят всё поле и ту траву, которая на нём вырастет за 24 дня. Следовательно: Всей травы на поле и той, что вырастет на нём за 60 дней, одной корове хватит на 30*60=1800 дней. Всей травы на поле и той, что вырастет на нём за 24 дня, хватит одной корове на 70*24=1680 дней. Отсюда, травы, которая вырастет на поле за 60-24=36 дней, хватит одной корове на 1800-1680=120 дней. Значит всей травы на поле и той, что вырастет на нём за 60+36=96 дней, хватит одной корове на 1800+120=1920 дней А то, что одна корова съест за 1920 дней, за 96 дней съедят 1920/96=20 коров. Ответ За 96 дней всё поле съедят 20 коров.
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