Помогите написать соченение на тему кем я хочу стать.Подсказка:я хочу стать нефтя??иком 4 а класса стр.143

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С самого детства меня интересовали больше мужские профессии, нежели женские. Я хотела быть пожарным,спасателем, космонавтом и даже водителем трамвая. А сейчас, когда до выбора профессии мне осталось два года, я решила, что хочу поступать на специальности по разработке нефтяных месторождений. Это очень сложная и опасная профессия. Она требует особого склад ума, множество сил и терпения. Я даже считаю, что этим должны заниматься мужчины. Но меня это не отталкивает и не останавливает, а даже наоборот притягивает. С помощью такой профессии люди продвигают свою страну вперед. Многие страны зависят от других в поставке и добыче нефти. В нашей стране необходимо развивать и расширять нефтяные месторождения, для того чтобы не зависеть от других стран. Нефть является одним из самых ценныхполезных ископаемых, которые добываются в наше время. Профессиянефтяника в последнее время востребованна, потому что немногие люди хотят жить в местах, удаленных от столицы. А я не боюсь никаких плохих условий. Я хочу этим заниматься, потому что это связано с химией и физикой, без которых моя жизнь будет неинтересна и скучна. Я также понимаю, что у этой профессии множество минусов. Но, когда думаешь об этом, вспоминаешь, что добывать и обрабатывать нефть очень прибыльно. И сразу не хочется думать о минусах. Итак, я считаю, что я обдуманно подхожу к выбору профессии, и не боюсь трудностей в этом деле. Но если моя жизнь не сложится так, как я сейчас мечтаю, значит, заниматься этим делом не моя судьба.