Напишите взаимодействие I2 ( йода) с Cl Fe S F2 P C H2O с кослотой с солью

Химия
Напишите взаимодействие I2 ( йода) с Cl Fe S F2 P C H2O с кослотой с солью
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